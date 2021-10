Los candidatos bonaerenses participaron del 57° Coloquio de IDEA a un mes de las elecciones

criticó al macrismo por el impuesto a las ganancias, "gobernaron 4 años y no se animaron a quitar el peso a los trabajadores"

sin leyes laborales modernas "vamos a ser un pais miserable sin la necesidad de un dictador como Maduro que nos lleve a la miserabilidad

El nuevo motorman liberal Flopy Randazzo. Bienvenido!#ColoquioIDEA pic.twitter.com/vjF2XQQu8K — Jose Luis Espert (@jlespert) October 15, 2021

Los principales candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires se encontraronpara discutir acerca de la generación de trabajo, el desarrollo productivo y sus proyectos legislativos frente a los empresarios más grandes del país. Formaron parte(Frente de Todos),(Juntos),(Avanza Libertad),(Va con Vos) y(+ Valores), mientras(FIT-U) no asistió.La candidata del Frente de Todos remarcó la necesidad de generar una mejor administración tributaria, evitar la evasion e ir construyendo una matriz impositiva progresiva que refleje la sociedad y. También sostuvo que se debe abrazar el camino de la producción y apuntar a la inversión del desarrollo y crecimiento del trabajo formal.Diegoy analizó que al principio "había que escuchar a los médicos y especialistas para entender que pasaba pero con el correr de las semanas y los meses habia que escuchar a los comerciantes que no podían abrir sus locales y los chicos que no iban al colegio". A su vez pidió un consenso fiscal, "hay 167 impuestos, es imposible sostenerse, crecer y crear trabajo sin bajarlos,", alertó.Por su parte, el liberal Espert manifestó que hay que tirar a la basura la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial y dijo que, los políticos no van a poder salir por la calle". En relación a la educación subrayo que se debe "limitar el permiso de huelga" y que el estado solo tiene que hacerse cargo de un servicio básico.El ex ministro de Interior del kirchnerismo, Florencio, resaltó la figura de Carolina Castro -dirigente de la UIA y ex funcionaria del macrismo- y analizó que no se va a generar empleo sin bajar la inflación y sin previsibilidad. También subrayó la importancia deya que "el estado incremento mucho el gasto público y no se vio reflejado en mejoras.A partir de esto se dio el cruce más fuerte de la actividad donde el liberal dijo que esperaba no estar presenciando una nueva estafa electoral ante el discurso de Randazzo y lo chicaneó, "ahora la manera de hacer campaña es estar a favor de bajar impuestos y cambiar las leyes laborales, vos formaste parte de un gobierno que jamás habló de eso". El ex funcionario le respondió que lo que estaba haciendo no favorecía a generar consensos.Cynthia Hotton, quien superó las PASO luego de reclamar ante la justicia electoral, habló de bajar el gasto del estado pero planteó la necesidad de un estado presente, "no somos como los libertarios". Criticó la grieta, repitió la intención de generar consensos y contó algunos de los proyectos que llevaría a la Cámara Baja.