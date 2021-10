Para Martínez, Vidal muta de territorio y de discursos

María Rosa Martínez se mostró crítica contra la ex orgullosamente bonaerense María Eugenia Vidal quien en las últimas semanas se mostró mucho más “halcón” en sus palabras contra el gobierno del Frente de Todos.

, señaló.Y agregó:A su entender, “lo importante es que nosotros sepamos quienes hablan por sus actos. La obra y la que intentan profundizar son las del endeudamiento y la alegría como promesa fácil”.Asimismo, destacó las medidas del gobierno de Alberto Fernández en pos de la reactivación económica. “La alegría es algo que buscamos aquellos que no odiamos. Los peronistas sabemos escuchar a nuestro pueblo y lo que está pasando, las nuevas medidas se van a valorar cuando las valoremos en retrospectiva porque no tuvimos que lamentar que ningún argentino no tuviera faltante de asistencia médica”, señaló.Al tiempo que destacó la ampliación de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires para jóvenes y adolescentes., dijo.Por último, justificó los anuncios relativos a los viajes de egresados bonaerenses., concluyó.