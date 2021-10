Polémico: en Pinamar culpan a los nuevos vecinos del Conurbano por la inseguridad

“Lo peor de la inseguridad en Pinamar está por venir”, sostuvo en diálogo con una radio local el secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, al referirse a la creciente ola de robos en Cariló.

“En Pinamar hubo un deterioro social increíble. Mucha gente del Gran Buenos Aires se vino a vivir acá en situaciones paupérrimas. A tomar lo que podía. Somos muy estrictos con el control de las ocupaciones, pero no así en el resto de los municipios aledaños donde los asentamientos crecieron abismalmente y la policía no se mete. Ahí está la droga, el paco y el robo armado. Son aguantaderos de la criminalidad. Y el estado no se mete”, sostuvo el funcionario del gobierno de Martín Yeza.Y agregó: “Tenemos que contener a los excluidos, pero si nos quitás patrulleros y sobrecargas las fiscalías, estamos a la vista de que lo peor no llegó”, manifestó. Y agregó: “Estamos agarrando bandas del Conurbano en Pinamar. Hablé con (Gregorio) Estanga para que nos devuelvan los patrulleros porque desde la Provincia no me responden”.