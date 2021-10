Estados Unidos permite el ingreso a extranjeros vacunados: a partir de cuándo y qué dosis acepta

a los extranjeros no vacunados se les prohibirá generalmente la entrada

El país norteamericano considerará que las personas que lleguen en avión están vacunadas si han recibido vacunas autorizadas por la FDA (Pfizer, Janssen, Moderna) o tienen una lista de uso de emergencia de la OMS.

Estados Unidos abrirá a partir del 8 de noviembre sus fronteras a los viajeros extranjeros vacunados contra el coronavirus, eliminando las restricciones de ingreso por vía aérea, marítima y terrestre para quienes cuenten con un calendario de vacunación completo con las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o por la Organización Mundial de la Salud(OMS).A partir de esa fecha las personas vacunadas que hayan dado negativo en las 72 horas anteriores podrán embarcar en un vuelo a EE.UU. siempre que compartan la información de seguimiento de los contactos. De acuerdo a lo reportado por Bloomberg,, mientras que los estadounidenses no vacunados necesitarán una prueba Covid-19 negativa.Lo mismo se aplicará probablemente a los que lleguen por tierra, dijo un funcionario de la Casa Blanca.La decisión de aceptar las vacunas autorizadas por la OMS significa que se permitirá la entrada a millones de viajeros que han recibido dosis de, aunque no se brindaron precisiones sobre cómo considerará el país a las personas que tienen esquemas de vacunación mixto: es decir, una dosis de una vacuna seguida de una dosis de otra.El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos,, confirmó que las prohibiciones se levantarán a principios de noviembre, aunque para ello las personas que quieran ingresar deben estar completamente vacunadas.Los legisladores de los estados fronterizos del territorio estadounidense elogiaron la medida. "Desde el comienzo de la pandemia, los miembros de nuestra comunidad transfronteriza compartida han sentido el dolor y las dificultades económicas de los cierres fronterizos terrestres. Ese dolor está a punto de terminar", señaló el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.Durante meses, tanto México como Canadá han presionado al Gobierno de Joe Biden para que alivie las restricciones. Sin embargo, la prohibición se mantiene para los visitantes que no estén inmunizados.