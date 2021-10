Trata laboral: rescatan a 10 trabajadores rurales explotados durante 13 años

Diez trabajadores que eran sometidos a malos tratos y explotación laboral fueron rescatados luego de un operativo en conjunto entre el Renatre, el ministerio de Trabajo de Santa Fe y el sindicato UATRE en un paraje cerca de la localidad santafesina de Estación Diaz. Constataron que había riesgo de derrumbe, tomaban agua en sectores contaminados y eran sometidos a jornadas extenuantes.

"El lugar es un tambo mediano y algunos de los indicios que detectamos son la precariedad de la vivienda, el descuento de la luz y del seguro. Es preocupante que el lavado y desagote de la máquina pulverizadora lo hacían cerca de la vivienda y debajo del molino donde tomaban agua", informó Andres Alasia, trabajador del Renatre en la zona norte de Santa Fe.El operativo fue realizado a mediados de septiembre y esta semana la justicia ordenó un allanamiento que fue realizado por la Gendarmería. La orden judicial llegó luego de una denuncia realizada por el Renatre a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.En el establecimiento funcionaba un tambo mediano y el nombre de los dueños del lugar no fue difundido para evitar entorpecer la causa judicial.contó Alasia a El Destape.Una vez que las personas fueron rescatadas se secuestró documentación y se le brindó asistencia a las víctimas bajo custodia hasta ser llevadas ante la Justicia federal, donde prestaron declaración testimonial sobre su situación personal., indicó Alasia.En las imágenes a las que fueron difundidas se observa un baño con condiciones inhumanas, un galpón que no tiene puerta con las paredes apunto del desmoronamiento y expuesto al derrumbe por no tener vigas. También se observan materiales como herbicidas expuestos sin ningún tratamiento y cerca de la vivienda que habitaban los trabajadores rurales.