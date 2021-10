Cristina celebró la nueva zona franca en Río Gallegos y bregó por la responsabilidad social de los comerciantes

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la zona franca de Río Gallegos , en un acto que compartió junto a la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

#SantaCruz | 💬 "Los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto"



▶️ @CFKArgentina sobre otra noticia falsa de Clarín pic.twitter.com/Q5fcr2w6dt — Política Argentina (@Pol_Arg) October 18, 2021

“Vemos como nuestros vecinos se trasladan a Punta Arenas y vemos que el dinero de los santacruceños termina fuera de Santa Cruz. Se trata de lograr que el dinero de los santacruceños quede en Santa Cruz, gobernar se trata de que los salarios de los santacruceños se encaucen en la economía local”, remarcó la ex mandataria.Y bregó por la responsabilidad social de los comerciantes y aprovisionadores., insistió.“Hoy es un día muy especial porque vemos un sueño cumplido. Cuando uno es perseverante y tiene convicciones, y no baja los brazos, las cosas, tarde o temprano, llegan”, subrayó la ex jefa de Estado.Previamente, la gobernadora Alicia Kirchner remarcó el esfuerzo alcanzado para dicha iniciativa.sostuvo la gobernadora Alicia Kirchner.En un segmento de su discurso, CFK hizo referencia a cómo comunicó Clarín a través de una fake news lo que se iba a anunciar hoy sobre la Zona Franca. "Ayer leía en un diario, un ´gran diario argentino`, que en Santa Cruz iban a poder comprar USD 600 dólares por sobre el cupo o cepo que tienen los argentinos", empezó la ex mandataria.Tras aclarar la medida, Cristina continuó: "Ya se sabe que en Argentina, muchas veces, con algunas medidas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio"."Hace tiempo que están nerviosos, y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos. Con las cosas que hacen terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y acostumbrados, pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto y los irriten y pongan tan histéricos por cuestiones que ni siquiera son verdad", concluyó.