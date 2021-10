Es oficial el plan para convertir planes sociales en empleo registrado: qué dice el decreto

el Gobierno nacional oficializó la medida que, de la mano de otras iniciativas que corren distintos carriles, busca convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, algo tan aclamado por muchos que gobernaron en los últimos años la Argentina pero que jamás emprendieron

modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado

"si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo"

Tras conocerse anoche que el presidentele había puesto su firma y que era inminente su publicación, finalmente esta mañanaAsí lo dispuso a través del, publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del mandatario nacional; el jefe de Gabinete,; y los ministros de Trabajo,, y de Desarrollo Social,La decisión política, según sostiene en su texto, apunta a transformar las prestaciones o los trabajos precarizados enbajo la forma dePolítica Argentina viene siguiendo la determinación política tomada por el Frente de Todos desde antes de las elecciones PASO y que no sólo tiene que ver con la convicción de la coalición oficialista sino también con que se trata de una medida win-win, ya que a mediano plazo implicaría menor gasto público y a corto y largo plazo se trata de una temática de alta aceptación social.Desde el mes pasado, además de los acuerdos sectoriales y de la propuesta ingresada de la mano deen Diputados, el oficialismo preparaba una estructura legal general y robusta para que las empresas contraten a beneficiarios de planes sociales. Pues bien, es ésta. Con cámaras empresarias y sindicatos ya se logró acuerdos en los rubros de la construcción, gastronomía, hotelería y textiles.En todos los casos, los incentivos que impulsa este decreto y que se les aplicarán a las compañías estarán sujetos al incremento neto de la nómina del personal. También habrá límites máximos de trabajadores alcanzados.En su, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social, que conduce Zabaleta, y Trabajo, con Moroni al frente, "efectuarán las".Allí mismo se especifica que la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: "Incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados".Elsostiene que ", en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad". Esto derrumba la idea que "influencers" opositores de distintos rubros ayer intentaron instalar para hacer oposicionismo en redes sociales acerca de por qué un trabajador del sector privado ahora no podría ir a reclamar también un plan social.También se establece alí que "en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada". Evidentemente, y a la espera del trabajo sector por sector, se trata de empleos con bajos salarios."El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios", agrega.En los casos de pluriempleo, se establece que "deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras".En el caso deldel decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar un "cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos,, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo".En estos casos, el beneficiario mantendrá "el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora".También se señala que, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral".En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.Alberto Fernández ya había anticipado la medida el viernes pasado en el, antes nada más y nada menos que los CEOS, empresarios y dueños de las compañías más poderosas del país en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.Allí el Presidente dijo que. Lo hizo para desmitificar la idea mediático opositora de que en el peronismo están los "planeros". Para hacerlo, recorrió con datos cómo entre 2004 y la actualidad esas ayudas de emergencia, válidas y necesarias, aumentaron de la mano del desempleo justamente cuando no gobernó el justicialismo, es decir con Mauricio Macri."Con ese mismo espíritu actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho", enfatizó aquella vez, porque se necesita "impulsar el empleo registrado".Y concluyó: "Cambiar planes por empleo de debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas".