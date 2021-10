Congelamiento de precios: el Gobierno quiere cerrar el acuerdo esta tarde

hay vocación de negociar pero también firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que los preocupa

"no parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie"

Desde la Secretaria de Comercio Interior esperan una contrapropuesta para hoy al mediodía

El Secretariotuvo un encuentro ayer a la tarde con referentes de la Coordinadora de las Industrias de ProductosAlimenticios (COPAL) y autoridades de las principales empresas productoras de alimentos y bienes de consumo masivo para avanzar con elque propone el ejecutivo y subrayó que, "entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con”.En este sentido sostuvo que están abiertos a conversar e ir analizando la medida que finalizaría el 7 de enero del año que viene para "revisar lo que sea necesario, pero" y comentó que hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista,. También reforzó que es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio, algo que ya les había dicho sobre el fin de la semana pasada.Por su parte, el presidente de COPAL y de la UIA,, "eso es coyuntural y no sirve para mucho", y acotó, "en ningún lugar del mundo, ni siquiera en naciones con regímenes más autoritarios". El abogado laboralista planteó que ambas forman parte de la inflación que es una deformación que no le viene bien a nadie,e insisten en que no es un esfuerzo tan importante para los empresarios, pero sí es importante para los argentinos y las argentinas. "Son las primeras Fiestas después de un año y medio de pandemia" remarcó Feletti y añadió, "hagamos una contribución todos y todas para poder llegar a un consenso, porque no creemos en el conflicto como forma de manejarnos”.La canasta incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y escolar entre otros rubros representativos del consumo cotidiano de todas las familias argentinas y se extendió a