Guillermo Moreno: Milei va a crecer y se va a hacer peronista

El ex secretario de Comercio Interior,, analizó la candidatura deen la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre el rumbo económico del país y volvió a pedir un cambio de gobierno de la dupla Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con críticas hacia la vicepresidenta., manifestó.En diálogo con Cara o Cruz por La Once Diez, Moreno aseguró que valora el "esquema de rebelión" que impulsa el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseveró que la palabra libertad en boca del economista dice mucho.empezó diciendo Moreno.A su vez, consideró que no es seria la propuesta de "poner una bomba en el Banco Central", una de las consignas que el candidato libertario vociferó en varios medios de comunicación y en sus actos en las plazas frente a su público., analizó Moreno.Además, volvió a hacerle una recomendación a Milei en cuanto a su defensa de la libertad, uno de los discursos más reconocidos del repertorio del economista que le rindió frutos en las PASO de septiembre y lo catapultó como tercera fuerza en suelo porteño.sostuvo Moreno.Consultado sobre si el secretario de Comercio,es su "alumno" por las medidas que busca implementar sobre los precios, Moreno analizó que el flamante funcionario que sustituyó a Paula Español "tiene una sola bala de plata y tiene que dar en el blanco". Además explicó que esos blancos son dos: ocuparse de los precios o del abastecimiento de productos., dijo el ex funcionario kirchnerista.Este lunes, Feletti mantuvo una reunión con empresarios de alimentos de consumo masivo y supermercadistas para retrotraer los precios de diferentes productos hacia el 1 de octubre y durante 90 días, donde incluso les propuso agregar más productos que los que había esbozado el pasado miércoles, alcanzando más de 1.600. Para Moreno, el funcionario debe ocuparse del abastecimiento porque el tema precios apunta al corto plazo.Posteriormente, se refirió críticamente a los principales líderes del gobierno nacional y cuestionó su manejo económico. Por la mañana, Moreno ya había mantenido otra entrevista radial donde manifestó que el presidente, Alberto Fernández, no era apto para estar al frente de la Casa Rosada. En este caso, volvió a cargar contra el jefe de estado y lo comparó con otros mandatarios., dijo.fueron las palabras que utilizó el ex funcionario kirchnerista este lunes, lanzando una crítica dura a la dupla de los Fernández. Moreno fue Secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, y de Comercio Interior desde el 2006 hasta el 2 de diciembre de 2013, atravesando el final del mandato del ex gobernador de Santa Cruz y los dos períodos de CFK.Con palabras calcadas a otras intervenciones, Moreno pidió un cambio en la administración nacional para "tratar de hacer un gobierno peronista". Por eso habló de reconfigurar el actual gobierno "dentro de los marcos institucionales" para darle otra impronta al ejecutivo., deslizó contra la ex presidenta.Por otro lado, también criticó a "los amarillos" Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ya que ofrecen una alternativa que ya fracasó. "Nunca trabajaron, siempre fueron funcionarios, ¿qué resultado pueden tener como gobierno?", dijo Moreno.