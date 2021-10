Patricia Bullrich fue a hacer campaña a Catamarca y la recibieron con la marcha peronista

Un funcionario de su propio espacio político dijo que había que convivir con la incertudumbre y aprender a disfrutarla, de modo que a, la presidenta del Pro, no se debe haber hecho demasiado mucho problema frente al pequeño imprevisto que le surgió en Catamarca, provincia a la que asistió a relanzar la campaña de Juntos por el Cambio:encabezaron el relanzamiento de campaña de la alianza local de Juntos por el Cambio, que encabeza el ex rector de la Universidad Nacional Flavio Fama como candidato a senador nacional y Francisco Monti a diputado de la Nación. La agenda arrancó con un desayuno entre los dirigentes nacionales y locales. Luego hicieron un recorrido por diferentes puntos de la ciudad y ofrecieron una conferencia de prensa en la plaza central 25 de Mayo.Bullrich expresó la necesidad de que Catamarca aporte dos senadores a la alianza opositora. Catamarca es uno de los 5 distritos donde el PRO no pudo imponerse en las PASO. La provincia pone en juego tres bancas al senado de la nación, dos por la fuerza con más votos y una por la segunda. El Frente de Todos sacó una ventaja de 20 puntos en las elecciones del 12 de septiembre., disparó Bullrich.En julio del año pasado, la legislatura provincial aprobó un proyecto de Ley que derogó el. El nuevo mecanismo incluye un centro de formación y exámenes continuos para los aspirantes a la magistratura. La medida forma parte de la reforma judicial que impulsó el gobernador Raúl Jalil, y que incluyó la renovación de los miembros de la Corte, llevando el cuerpo de 5 a 7 miembros.En la misma línea, Bullrich continuó con Cristina como blanco: “, exclamó la dirigente.Flavio Fama también cargó contra la presidenta del PJ y candidata a senadora nacional, Lucía Corpacci, que ayer en el acto por el Día de la Lealtad dijo a la militancia que en las elecciones de noviembre "lo que está en juego no es un cargo, sino un modelo de país". Parafraseando a Lucía, Fama apuntó: