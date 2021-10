Aumento de precios: ¿Cuáles son los productos que el gobierno busca congelar hasta enero?

incluyen los 650 que ya integran el programa Precios Cuidados y los 70 de Súper Cerca, el resto son productos que consideran clave para reducir el costo de la canasta básica

Se espera que la respuesta de los empresarios llegué en las próximas horas e incluya una contrapropuesta del sector

Luego del encuentro de Roberto Feletti con empresarios del sector de la alimentación y de bienes de consumo masivo se conociócon el fin de dar estabilidad y previsibilidad durante el último semestre del año, "no parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie" dijeron desde la Secretaria.Entre los productos a congelar se. La nueva lista tiene casi 600 páginas y más de 29 mil ítems ya que tiene los precios de cada artículo en las diferentes regiones del país donde se comercializaría, los valores que figuran son los de venta al público.que van desde fideos a gelatina, chocolate y galletitas; otros productoos como, pan rallado, leche,s; e higiene personal como espuma de afeitar en aerosol, cepillos dentales,, shampoo y acondicionador, protector solar FPS15. También se observan lavavajillas, jabón para ropa,, entre otros.. Desde el gobierno manifestaron que tienen intención de dialogar y acordar pero no quieren dilatar más porque lo precios continúan en ascenso, "entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%”.