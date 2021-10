Calcaterra declaró en el juicio por las obras en Santa Cruz y derrumbó las maniobras contra Cristina

El empresario, el primo de, prestó declaración testimonial este martes en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz y derribó la acusación que entre otros apunta contra. Se trata de una de las tantas causas de persecución judicial que se armaron, por impulso de funcionarios macristas, contra la actual vicepresidenta. El arquitecto y primo del expresidente fue convocado a instancias de las defensas de CFK y de Lázaro Báez. En una declaración de una hora,La redeterminación de precios es normal, habitual, y no sirve para generar sobreprecios.Las empresas que tienen localización en una zona del país tienen ventajas comparativas respecto a otras y por eso pueden ganar más licitaciones. Tal fue el caso de Austral Construcciones en Santa Cruz. Según indicó Calcaterra esas ventajas se dan por cuestiones de transporte, de conocimientos de la zona, por tener el obrador, los mecánicos y los proveedores en el área. Enumeró diversos elementos que benefician a quien es “local”.Explicó que los contratos CREMA, de reparación y mantenimiento, no se pueden comparar con una obra nueva, donde el precio es muy superior. El perito Eloy Bona realizó la pericia de este caso basado en 3 obras -que no se hizo en instrucción- tomando como base de comparación, entre otros, los contratos CREMA. El otro punto de comparación fueron los valores publicados en la revista El Constructor.”, añadió el abogado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva.También indicó que licitó en una(UTE) junto ay lo hizo en una obra grande, nacional, la de las represas en Santa Cruz, y no resultó adjudicatario., afirmó.Durante su presentación, el primo de Macri señaló que licitó por obras públicas por unos “20 o 30 años”. Lo hizo a través de las empresas IECSA y Crearurban, donde dijo que era accionista. “Ya las vendí”, remarcó. También aclaró que nunca licitó en Santa Cruz, que ni siquiera estaba en el registro de proveedores, por lo que no podría opinar sobre las licitaciones que se le critican a Lázaro. Pero ahondó en cuestiones técnicas que son importantes para el caso.Tras la caída de las causas, ahora el foco de la oposición está puesto en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz. Se trata de un caso que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, que está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación.Iguacel hizo su presentación en base a una auditoría de laque ordenó el propio funcionario al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio intervienen el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresarioen Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio. Lo que se suma a las irregularidades que alimentaron el caso.