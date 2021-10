Caló contra el proyecto de JxC sobre indemnizaciones: "Nunca se levantaron a las 4 de la mañana a trabajar"

"Nunca se levantaron a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ni pisaron la puerta de una fábrica"

"¿por qué? ¿cuál fue el problema, si no hubo aumento de luz, gas, nafta, colectivo, nada?"

"la gente votó enojada por varias razones pero el humor de la Argentina va a cambiar"

El secretario General de los metalúgicos,, calificó de contundente la convocatoria que realizó la CGT con movimientos sociales al Monumento del Trabajo por el Día de la Lealtad, remarcó que la gente se quería manifestar después de un año y medio que no podía salir a la calle y reivindicó la unidad de la central."Los trabajadores no podíamos demostrar el apoyo que tenemos por este gobierno y ayer lo demostramos", sintetizó, y reivindicó la unidad de la central al señalar que "adelante estaban todos los dirigentes gremiales de las distintas corrientes del sindicalismo y el 11 van a estar todos representados en el triunvirato".En este sentido, planteó que en la marcha de ayer repudiaron "lo que dijo la oposición de la flexibilización laboral, de la quita de la indemnización y la quita de derechos a los trabajadores".En ese punto, sobre la propuesta de transformar las indemnizaciones por despido en seguros financiados por los trabajadores, el rechazo de Caló contra los que firmaron ese proyecto de ley fue contundente:Analizó que es una expresión de deseo que hicieron los candidatos del PRO y quienes lo dijeron.enfatizó.Caló también se refirió a sus dichos de ayer sobre la juventud y el voto al liberal Javier Milei., precisó, y subrayó que se interpretó mal lo que dijo porque no está contra los jóvenes. "Yo también fui joven y he dicho muchas cosas", agregó.El líder de la Unión Obrera Metalúrgica hizo alusión alque quiere implementar el gobierno y puso de ejemplo su sindicato, "conseguimos el 15% para completar el 50% de aumento en el año con la inflación bajando y subió del 2,5% al 4%" a lo que preguntóy se respondió a si mismo "que distorsionan lo que deben cobrar"., manifestó.También resaltó el proyecto de reconversión de planes a trabajo formal e indicó que lo que se debe contruir es "desarrollo, producción y trabajo y ojalá esta ley traiga más trabajo, la veo muy bien". Para cerrar comentó sobre las elecciones y dijo que. "Venimos de la pandemia de Macri y nos tocó la de salud, esto va a estar mejor", concluyó Caló.