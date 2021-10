Fuerte apoyo del massismo al llamado al diálogo con la oposición: "Si no nos podemos poner de acuerdo vamos a defraudar a la gente"

El ex senador bonaerense y actual funcionario de Trenes Argentinos Fernando Carballo destacó la convocatoria al diálogo con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil tras las elecciones. “A la Argentina la vamos a sacar de esta situación difícil poniéndonos todos a trabajar en cuestiones esenciales de las que nos tenemos que poner de acuerdo. Con lo difícil que está el país si no nos podemos poner de acuerdo vamos a defraudar a la gente”, remarcó Carballo.

El ex senador señaló queTambién se mostró crítico con los discursos anti-diálogo del PRO y los libertarios. “Los extremismos no son buenos, son parte del pasado. La mayoría ya está en una línea que no tiene retorno y es que a la Argentina le vaya bien”, expresó el hombre allegado a Sergio Massa.Por otra parte, valoró la iniciativa vinculada con la transformacion de los planes sociales en empleo genuino, iniciativa también propiciada por el tigrense líder del Frente Renovador.sostuvo.Desde su lugar destacó además todo lo llevado a cabo desde el Ministerio de Transporte y bregó por la revitalización del ferrocarril., expresó.