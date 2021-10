El candidato de Martiniano en Quilmes tuiteó "dato mata relato": eran 7 mentiras sobre inversión en seguridad

ahora Ignacio Chiodo, el primer candidato a concejal de la lista de Martiniano Molina, ensayó una chicana que tituló "dato mata relato" para defender lo que hicieron en materia de seguridad, pero redundó en siete datos que no se sostienen en los hechos

"Nacho" Chiodo fue el funcionario encargado de autorizar a dos empresarios, entre los que se destaca Matías Rossi, a guardar caños que resultaron robados de gasoductos en el norte del país en galpones administrados por Quilmes cuando gobernaba Molina. El hoy candidato a concejal actualmente integra la defensa legal del mismo empresario al que le habilitó la operación en el marco de esa investigación

Después de una gestión municipal que no consiguió satisfacer las demandas de los vecinos ni tampoco sus propias promesas, ahora la campaña de Juntos por el Cambio en Quilmes suma un accidente tras otro: es que, tuiteó Chiodo, acompañando su concepto con una imagen en la cual se comparaba el actual gobierno local decon lo hecho por Molina entre 2016 y 2019, con afirmaciones como por ejemplo que había alarmas comunitarias cuando en realidad la administración del Frente de Todos se encontró con que no existía ninguna.Tras una respuesta al tuit de "Nacho" realizada por el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano de Quilmes, Gaspar De Stéfano, se pudo acceder a un resumen punto por punto de cuál es la realidad que dejó como herencia Martiniano Molina y que contradice cada cosa de las afirmadas por Chiodo.Según el candidato macrista, en primer lugar, Molina sumó más patrulleros y motos que las incorporadas por Mendoza en sólo un año y medio, pero mintió. "En 2019 había 40 patrulleros obsoletos y 5 motos destruidas de la Policía Bonaerense en el distrito. En dos años llevamos incorporados 90 patrulleros y 40 motos. Los 175 patrulleros y las 90 motos que dicen haber comprado, brillan por su ausencia", le enrostró De Stéfano.En esa línea de falacias, Chiodo mencionó que la administración Molina puso 800 cámaras de seguridad, pero en realidad sólo había 665 instaladas de las cuales funcionaban 359. Mayra Mendoza, desde su llegada a la gestión quilmeña, adquirió 500 cámaras, reparó las que había y no funcionaban, y prevé duplicar la cantidad para 2023.Otro tema que se arrogó el candidato de JXC es la iluminación, ítem en que la mentira también es escandalosa (y visible para cualquier habitante quilmeño). "De las 64.800 luces del distrito, sólo 5.560 eran LED. Menos del 10% del total. En dos años instalamos más de 26.000 nuevas. ¿Dónde están las 12.000 que dicen haber instalado?", respondió el actual funcionario.También incurrió en una falacia Chiodo con la cantidad de móviles de la Patrulla Urbana. El candidato de Molina dijo que existían 45 vehículos, cuando en realidad, el 10 de diciembre había solo 8 y en mal estado. La actual gestión compró 30 unidades 0Km totalmente equipadas."Por último, la mentira más grande: dice que instalaron 1.100 alarmas comunitarias cuando el 10 de diciembre de 2019 había 0. Sí, CERO alarmas comunitarias instaladas por el municipio en el distrito. Actualmente estamos instalando 800 con el programa #AlertaQuilmes", agregó.Y concluyó: "El Centro de Emergencias Quilmes era tan sólo una cáscara vacía. No funcionaban las cámaras, no existían los protocolos de actuación, no había mapas de calor y el sistema era obsoleto. Fruto de la inversión, hoy contamos con un Centro modelo con tecnología de vanguardia".Cabe recordar que