Macri volvió pero seguirá rebelde: faltará de nuevo a la indagatoria por espionaje a las víctimas del ARA San Juan

El ex presidente Mauricio Macri regresó al país y dijo que no se presentará este miércoles a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, según dejaron trascender desde el entorno del propio ex mandatario.

Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021

, remarcó el cambiemita que ya cuenta con un polémico prontuario ante la Justicia. El ex jefe de Estado se reencontró con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, que horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que terminaron de cerrar la estrategia –aún no concretada- de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria cuya primera fecha prevista fue el 7 de octubre.A pesar de que dejó trascender que no se presentará a la indagatoria, hasta esta tarde la defensa de Macri no había presentado ningún escrito ante el juez federal de Dolores, Martín Bava, informaron a Télam fuentes judiciales., señaló.