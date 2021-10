La lista completa de precios máximos que publicó el gobierno

El Gobierno nacional confirmó este miércoles a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial,hasta el 7 de enero próximo.La resolución 1050/2021, en tanto, se retrotae al 1 de octubre, por lo que los precios de esos 1.430 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional deberán mantener el precio que tenían a esa fecha.La resolución garantiza el congelamiento de precios en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., sostiene en un considerando de la resolución.Es así que entre los artículos,de los más de 1400 productos, por lo que "las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos incluidos en el Anexo de la presente resolución, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida".El secretario de Comercio Interior,, remarcó este martes que el nuevo programa de unos 1.432 productos con precios congelados que se publicó este miércoles es equivalente al vigente programa de"mucho más amplio, con más del doble de productos".remarca la”, remarcó Feletti.Mientras que al dialogar con los medios tras el encuentro, Feletti lamentó que una parte de la cúpula empresarial “no sea consciente de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”. El economista había convocado a los productores y comercializadores el miércoles pasado para tener una primera charla y adelantarles la intención de este acuerdo.Pero a pesar de haber firmado esta decisión para retrotraer y congelar precios, el Gobierno continuará las conversaciones., explicaron fuentes oficiales. “No fue ruptura del diálogo, sino que seguimos charlando”, enfatizaron.Aunque desde el Ejecutivo no comparten sus relevamientos, el último informe de la organización Consumidores Libres efectuado en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 1,66% durante la primera quincena de octubre. Es más, el martes elreveló que una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre ganar $ 70.532 para no ser considerada pobre.Concretamente,. Si bien un amplio espectro de empresarios, productores y comercializadores estaban de acuerdo, otros que no.