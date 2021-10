Feletti le advirtió a los empresarios que no negociará a partir de amenazas

"si el congelamiento fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años, pero no funciona”

El gobierno publicó hoy en el boletín oficial el congelamiento hasta el 7 de enero de 1.432 productos a los valores que se encontraban el 1° de octubre

El Secretario de Comercio Interior,salió a responder las declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Ginman, quien dijo que por el congelamiento de precios por 90 días va a haber faltante de productos,publicó en twitter el funcionario y remarcó no son hacia el gobierno o una política, sino contra el pueblo argentino.planteó que no tiene ninguna duda de que cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, "si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar" e indicó,analizó que se viene de un tiempo muy duro, "estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible" y resaltó, "".desde cuando registraron subás de entre un 10 y un 25%. La lista comprende un diverso espectro de artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas.