Encuestas: último sondeo arroja que el Frente de Todos se acerca a Juntos en la Provincia

De cara a las elecciones Legislativas 2021 el 14 de noviembre, una nueva encuesta indica que habría empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos en la provincia de Buenos Aires (PBA).Lase realizó en la provincia de Buenos Aires a 1720 mayores de 16 años en condiciones de votar, de forma aleatoria simple, con reposición, ponderada luego por cuotas de Género, NSE y rango de edad, con proporcionalidad según peso poblacional con un margen de error muestral: +/- 2,2% (para P = 0.50). Fue a través de Cuestionario cerrado entre el 14 al 16 de octubre de 2021.Es decir que con estos números, hay empate técnico entre la lista que encabezacon la delo que significa que la diferencia entre ambos frentes es igual o menor al margen de error del estudio. Esta situación implica que el sondeo no puede afirmar de manera concluyente quién está por arriba.En tanto, las siguientes listasEspert alcanza los 7 puntos, Nicolás Del Caño a los 5 y Randazzo a los 4, por último Cinthia Hotton que no llega a los 2 puntos. Por su parte, el nivel de indecisos es de un 5%, lo que significa qu uno de cada veinte consultados aún no tiene definido su candidato/a de cara a las elecciones Legislativas de noviembreRecientemente, una encuesta de la consultoracuando se preguntó la intención de voto por frente, la diferencia entre los dos primeros fue también de tan solo el 2% de los votos: el oficialismo con 35% y Juntos, con el 37%.Cabe recordar que en las elecciones primarias el bloque de Juntos sumó unos 3.262.253 (37,33%) votos a favor mientras que el Frente de Todos cosechó 2.905.720 adhesiones (33,25%).Ely la ciudadanía elegirá entre los precandidatos que resultaron electos en las PASO. A nivel nacional serán electos 24 senadores (del total de 54) y 127 diputados (de un total de 257).En el caso de Provincia de Buenos Aires no habrá elecciones para senadores sino que aporta 35 nuevos diputados que ingresarán al Congreso en diciembre próximo. Aquellas que elegirán sus representantes para la Cámara Alta son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Tucumán.