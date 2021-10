Kicillof dijo que Macri tiene que ir y declarar: "Le sacaría todo matiz electoral"

"me parece muy bien que durante este tiempo se trabaje en los precios para que nadie se haga el piola"

Asumimos el compromiso de garantizar el acceso de las familias bonaerenses a productos de consumo masivo a través de precios justos y estables, con una competencia equitativa entre empresas.



Una medida que defiende los derechos de los consumidores.

Santilli quien "ni siquiera sabe lo que está pasando en la Provincia, no creo que les interese mucho"

El gobernador bonaerense, ante la ausencia de Mauricio Macri a la citación indagatoria,y agregó que hay sobradas pruebas en la historia del ex presidente sobre espiar, "s sociales, políticos, tenían un sistema de espionaje".En otro pasar de la entrevista que brindó a Radio La Red se refirió al aumento de precios,, analizó que se deber ordenar el tema y que no hay una situación mono causal para la inflación y apuntó a la oposición, "el año de más inflación desde 1991 fue el último del gobierno de Macri".Kicillof le respondió al jefe de gobierno porteño por la coparticipación e indicó que la provincia aporta el 40% y recibe el 20%, "es su búnker". También advirtió quey que la pandemia ha generado dolor y pérdidas pero no cree "que genere amnesia a la sociedad en su conjunto.El dirigente peronista comentó que vio afilada a (Victoria) Tolosa Paz en el debate y que le marcó la realidad a (Diego). Para cerrar resaltó que hay una recuperación muy grande luego de la caída por la pandemia que apareció cuando Argentina se empezaba a recuperar de la gestión de Macri".