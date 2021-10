21.10.2021 / ENTREVISTA PA

Finocchiaro sostuvo que “el único que llevó propuestas fue Santilli” y cuestionó a Espert y Hotton por la ESI

El ex ministro de Educación y candidato a diputado nacional por Juntos se mostró crítico contra Victoria Tolosa Paz por “hablar solamente del pasado”. “Es el recurso que tiene el FDT ya que no tienen presente y no pueden hablar del futuro”, sostuvo.

por Walter Sosa