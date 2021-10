Iglesias se colgó de la pelea de Wanda Nara y la China Suárez y comparó al peronismo con Icardi

El diputado Fernando Iglesias cruzó de manera amenazante a Facundo Manes luego de que el tercer candidato de Juntos en la Provincia cuestionara al ex presidente Mauricio Macri por no presentarse a declarar en la Justicia, y comparó al peronismo con el futbolista Mauro Icardi al decir que viene de una "derrota total" en las PASO y "quiere poner condiciones".

Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 20, 2021

El peronismo está como Icardi. Viene de una derrota total y quiere poner condiciones. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 21, 2021

, amenazó el legislador este jueves desde su cuenta personal de Twitter.El faltazo de Macri a la declaración indagatoria en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan generó cortocircuitos en Juntos, tras las críticas de Manes. "No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros", sostuvo el neurocirujano el martes pasado.Por otra parte, se sumó al escándalo mediático entre la empresaria Wanda Nara y la actriz Eugenia "China" Suárez., chicaneó al oficialismo tras el resultado desfavorable en las elecciones primarias.Iglesias pertenece al ala dura del PRO que encabeza Macri y su reacción es parte de la fractura interna del frente opositor que generó el faltazo del ex presidente ante la Justicia.