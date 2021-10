Larreta visita Córdoba tras los cruces con Schiaretti: un ojo en las legislativas y otro en su proyecto 2023

El jefe del Gobierno porteño,, arribó esta mañana a Córdoba para respaldar y acompañar actividades de la campaña electoral de la lista de candidatos deque encabeza el líder del Frente Cívico(para senador) y el radical(para diputado), con miras a las elecciones parlamentarias nacionales del 14 de noviembre.Así el mandatario porteño visita un frigorífico, recorre la zona peatonal céntrica, que concluye con una conferencia de prensa durante la jornada. Después almuerza con los candidatos y comparte un acto con el sector de la juventud y, según la agenda, al final de la tarde se trasladará a Santa Fe.No es una novedad que el jefe de Gobierno porteño tiene proyecciones a la, algo sobre lo que se viene perfilando desde mucho antes de los comienzos de la campaña, incluso en su posicionamiento –diferenciándose del Gobierno- en materia de políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con el inicio de las clases. En ese marco, Córdoba es uno de los objetivos centrales de Larreta.Así, el 6 de octubre el mandatario porteño estuvo en la capital local para el lanzamiento de campaña de JXC, acompañado por el senador nacional Martín Lousteau, y el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, y el presidente del interbloque de diputados nacionales de JXC, el radical Mario Negri. Vale recordar que allí, Larreta optó por la polarización como estrategia de campaña, apuntó contra el gobernador peronista tras ser consultado acerca de si el mandatario provincial efectivamente puede servir de “opositor” al gobierno del Frente de Todos, en diálogo con La Voz del Interior: “Nosotros vemos que a veces (sus diputados) votan a favor del Gobierno, a veces en contra”, señaló el jefe de Gobierno porteño, quien evaluó que ese rol -de opositor u oficialista- “lo tiene que definir el propio Schiaretti”.Como era de esperarse, la respuesta a los dichos del titular del ejecutivo de la city porteña no se hizo esperar. No fue el gobernador cordobés directamente sino el diputado nacional Carlos Gutiérrez quien se encargó de contestarle a Rodríguez Larreta en medio de su breve visita a la provincia en clave electoral: “Otra vez un porteño mentiroso viene a opinar a Córdoba sobre cómo debemos actuar los cordobeses. Pero además es ingrato, porque olvida que fueron nuestros diputados nacionales los que también, como a este gobierno, le votamos las leyes fundamentales que necesitaban para gobernar”.En tanto Juez y De Loredo, con el respaldo de la titular nacional del PRO, Patricia Bullrich, se impusieron en las internas de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, donde participaron cuatro listas de JXC, entre ellas la apoyada por el ex presidente Mauricio Macri que impulsaba a Negri y al ex ministro de Turismo de Cambiemos, Gustavo Santos Rodríguez Larreta había resuelto no involucrarse en la elecciones de Córdoba, por lo tanto no respaldó a ninguna de las cuatro listas, de manera que ahora acompañará a los candidatos.Mientras, el próximo lunes, Bullrich estará en Córdoba para acompañar a los candidatos en actos que se realizarán en localidades del sur provincial, y se espera la confirmación de la llegada de Macri para los próximos días.El distrito Córdoba renueva 9 diputados nacionales: 5 bancas de Juntos por el Cambio (JXC), 3 de HXC y 1 del Frente de Todos (FDT), y tres senadores: 2 de JXC y 1 del FDT.