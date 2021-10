Santilli culpó a la "emisión" por la inflación pero le pidieron el dato y sólo habló de "la calle"

Santilli culpó a la "emisión descontrolada" por la inflación pero se encontró con la repregunta acerca de cómo mide la emisión y cuánto aumentó este año: no pudo dar ni un dato y terminó negando que su argumento sea una "frase hecha"

"No es una frase hecha, Ernesto. Preguntale a un jubilado qué hace con la mínima, con 23 mil pesos"

El primer candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires,, no pudo responder con seguridad acerca de uno de los caballitos de batalla de la oposición para atacar al gobierno por el problema de la inflación que aqueja hace años a los argentinos.Es que, sostuvo el ex vicejefe de Gobierno porteño entrevistado por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.El problema que se encontró fue una simple repregunta, a la que en muchos casos no están acostumbrados los dirigentes opositores., le preguntó Tenembaum., respondió Santilli, al tiempo que se encontró con más cuestionamientos por "los datos".El dirigente larretista navegó entre frases como "(se mide) con lo que se puede ir a comprar", "la masa de emisión", "mirá la calle" y "lo ves cuando el valor de tu moneda se diluye". En ese punto, el periodista le recordó que ese no puede ser el único factor porque "en la época de (Mauricio) Macri había inflación y se emitía cero"."Inflación es un mal que nos aqueja a los argentinos, no exclusivo de este gobierno", afirmó Santilli, y otra vez se encontró con la indignación de Tenembaum. "¿Cuánto aumentó la inflación este año? ¿Tenés esa idea o es una frase hecha nomás?", lo interpeló.Santilli buscó salir de allí., dijo, pero de nuevo le preguntaron qué datos tiene acerca de la emisión ante lo cual candidato ensayó salidas y terminó citando a, aspirante también a diputado nacional por JXC pero por CABA., dijo Santilli, todavía sin datos, cosa que le volvió a decir el periodista. "Vos tenés que tener un plan económico", insistió el dirigente porteño ahora candidato bonaerense. "Todos tenemos que poner un poquito el hombro", ensayó como salida final al segmento.