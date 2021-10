El Gobierno negó haber pedido la libertad para Jones Huala y el dirigente mapuche avaló la versión por carta

"evidentemente alguien de la comisión hubiese hecho referencia a la solicitud"

voy a esperar el momento en que las pasiones se aquieten para probar lo que pasó efectivamente en esa reunión"

planteó que a sus audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al poder judicial a que no lo suelten

Desde Juntos por el Cambio la semana pasada definieron como una vergüenza lo que consideraron un apoyo político que el gobierno le habría brindado al mapuche

Exigimos al Gobierno que defienda a los ciudadanos de la violencia que promueven Jones Huala y la RAM. Tenemos que reaccionar: el comunicado escrito por él desde la cárcel muestra la gravedad de lo que se vive en el sur 👉 https://t.co/1HpV2BlWr9 pic.twitter.com/q4vHE80Fhg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2021

El Embajador argentino en Chile,, contestó por el supuesto pedido que le había realizado a los magistrados para que Facundo Jones Huala pudiese completar su condena por incendió y posesión de arma casera en Argentina, resaltó que nunca solicitó lo que le adjudican yque constan en la causa, el acta que hizo la comisión de libertad condicional y la resolución denegatoria de la libertad condicional,, analizóEn este sentido sostuvo que no para juzgar la concesión de la condicional, "hay que tomar en cuenta el informe pisco-social que se leyó en esa audiencia, que demuestra la conducta que tuvo el detenido mientras comenzó a cumplir su condena" que son. También advirtió que en ambos países hay un clima preelectoral, "como no quiero alimentar hogueras ni en mi país ni en este maravilloso país que me tiene como embajador,Por su parte, desde la cárcel,lanzó una carta con declaraciones contra el ejecutivo nacional y la Vicepresidenta Cristina Kirchner, en la cual, "la independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina,". Remarcó quey que son administradores del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal y calificó a los Kirchner como "".y sostuvieron que "el kirchnerismo, con su política exterior, nos aisló del mundo y ahora sale a defender a Jones Huala, un delincuente condenado en Chile". Ayer, la presidenta del PRO y ex Ministra de Seguridad,(Resistencia Ancestral Mapuche) y agregó que el comunicado escrito desde la cárcel muestra la gravedad de lo que se vive en el sur".