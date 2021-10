Memorándum: la DAIA y otras querellas apelan sobreseimientos, quieren apartar al Tribunal y piden juicio

las querellas de la DAIA y Familiares de víctimas del atentado a la AMIA apelaron esa determinación y el cierre de la causa por la firma del Memorándum con Irán

Pese a la decisión del Tribunal Oral Federal 8 que concluyó que no hubo delito y sobreseyó a todos los imputados,De esa forma, la DAIA y otras querellas reclamaron a laque revoque los sobreseimientos, aparte al Tribunal que tomó la decisión y continúe el camino del caso al juicio oral.Se trata de la causa originada en la denuncia del fallecido fiscal, en la cual el 7 de octubre pasado el TOF 8 sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los restantes imputados, según informaron fuentes judiciales.Nisman había acusado a CFK y otros exfuncionarios de haber impulsado el Memorándum como plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La titular del Senado, en su último alegato, había denunciado como esa acusación tenía que ver con intereses económicos contra su gestión presidencial., planteó la DAIA para intentar reabrir otra vez un caso cerrado por “inexistencia de delito”.Las querellas exigieron que "se ordene rechazar o se rechacen los planteos efectuados por las defensas", en relación a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito y "se ordene dejar o se deje sin efecto o se revoquen los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados", según el escrito presentado por la DAIA.También pidieron a la sala I de Casación, que interviene en el caso y está integrada por los jueces, que prosigan las actuaciones, continúe la producción de prueba anticipada con miras a un futuro juicio oral y se avance "sin más dilaciones" a esta etapa."Se ha incurrido en falta de fundamentación, en fundamentación aparente y en fundamentación contradictoria a los fines de sostener el fallo en crisis", argumentó la DAIA sobre la decisión del TOF8.El Tribunal "ha derogado implícitamente el ordenamiento procesal y ha violentado la ley sustantiva, dictando una resolución llamativamente arbitraria", agregó la querella.En el escrito firmado por el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, se sostuvo que "el tribunal de juicio ha decidido llevar adelante una audiencia no prevista en nuestro Código de rito para tratar planteos de nulidad""Dicha misma irregular audiencia, se transformó para tratar excepciones de falta de acción en contravención a lo previsto en el art. 340 del CPPN, violándose el debido proceso y el derecho de defensa en juicio", agregó.Por su parte, la querella de Familiares integrada porsostuvo que "como resultado de la errónea aplicación del derecho se pretende frustrar un juicio oral",Para ello, se invocó la existencia de nueva prueba, prevista en el artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación "que no se dan en el caso""Para ello se valora arbitrariamente prueba producida durante la instrucción y un informe de Interpol que presentan como nuevas pruebas, cuando su contenido no resulta novedoso", argumentó esta querella.El 7 de octubre último los juecessobreseyeron por inexistencia de delito a todos los imputados por supuesto "encubrimiento agravado", a raíz de la denuncia de Nisman.El fallo sobreseyó a la actual Vicepresidenta y a los también imputados procurador del Tesoro de la Nación,; senador; viceministro de Justicia,, y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense,, entre otros.Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito" y dejaron sentado que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor" de quienes estuvieron imputados.