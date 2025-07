Tras filtrarse imágenes de las diez valijas que ingresaron al país sin control, Aduana inició una investigación interna

Luego de que se difundieran imágenes del ingreso de diez valijas sin control aduanero en un jet privado, la Dirección General de Aduanas confirmó el inicio de un sumario interno que está indagando el vuelo operado por la firma Royal Class que aterrizó en el país el 25 de febrero, propiedad del empresario vinculado al oficialismo y organizador del reciente encuentro entrey Donald Trump en EE.UU Leonardo Scatturice. Mientras tanto, el Gobierno eludió referirse al tema.El escándalo resurgió tras la publicación de fotos exclusivas en el medio TN, en las que se ve el equipaje sin fiscalización visible. El Ministerio Público Fiscal contradijo en un dictamen reciente las declaraciones previas del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien meses atrás había afirmado que “esta persona se sometió a todos los controles de Aduana, sin detectarse nada extraño”. La pasajera es Laura Belén Arrieta, empleada de una firma de Scatturice y parte de la organización de la CPAC Argentina.Desde la Aduana negaron irregularidades y respondieron el pasado lunes con un comunicado en el que aseguran que tanto la nave como la tripulación y la pasajera fueron controladas “conforme a la normativa aeronáutica vigente”, aunque añadieron que iniciaron una investigación interna para “determinar si hubo fallas en el procedimiento” y advirtieron que “si el resultado de la investigación confirmase cualquier irregularidad, el personal responsable será desafectado”.Sin embargo, el dictamen fiscal señaló con claridad que solo se declararon cinco de las diez valijas, que no hubo control de equipaje ni seguimiento del avión durante su estadía en Aeroparque, y que existen inconsistencias en los registros migratorios. A su vez, detalló que el vuelo ingresó desde Opa-locka, Florida, y no desde Fort Lauderdale como se informó oficialmente, y que al salir del país el 5 de marzo no fue a EE.UU., sino a París con escala en Tenerife.Desde Casa Rosada evitaron pronunciarse y enfocaron su discurso en la presentación de reformas por parte de Federico Sturzenegger. Con lo cual, al momento el caso permanece en manos de la Justicia, y se espera que el dictamen fiscal y las pruebas documentales impulsen nuevas actuaciones para esclarecer si se vulneraron los controles en un vuelo que, además de las irregularidades señaladas, estuvo rodeado de vínculos políticos y empresariales.