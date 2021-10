Familiares del ARA SJ: "Macri está usando la sangre de nuestros seres queridos para la política"

está inventando todo un circo para decir 'me están persiguiendo'"

"pero por lo que uno está viendo, lamentablemente, lo que se está reactivando es la vida política de este tipo cínico que en el caso nuestro sabe mucho más de lo que dice que sabe"

El familiar del submarinista Hernán Rodríguez, se refirió a la convocatoria que realizaron referentes de la oposición a 'bancar' al ex presidente el jueves cuando debe declarar en el juzgado de Dolores e indicó que le parecede su campaña que sigue mostrando lo cínico y mafioso que es el tipo" y se lamentó que use a su hermano, "lo citan por tercera vez para que vaya a defenderse y ahora va con hinchada", en diálogo conEn este sentido Claudio resaltó quey agregó que " hacen circo y movilizan gente, en el caso nuestro para cagarse de risa de la sangre de nuestros hijos ". También analizó que "lo llaman al tipo porque aparece nombrado en los papeles que pasaban los espías, por eso nada más, de última tiene que ir y decir 'yo no fui, no di la orden, jamás hice esto, y ya está', pero creo queRodriguez comentó que los familiares jamas se plantearon que vaya a ir preso por esta causa, "que es real y esta probado que nos espiaron", sino queque investiga que ocurrió con el ARA Sa JuanPara cerrar sostuvo que recién se está investigando la causa de espionaje y el hombre está diciendo que es una persecusión política y quiere hacer un acto de lanzamiento movilizando 400 colectivos, ", porque lo nombran (a Macri)" y expresó que ahora empieza a dudar del magistrado Martín Bava, "me hace dudar que el juez no lo estuviera citando y citando para que entre más gente para llenar los colectivos".