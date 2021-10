Crítica de Eduardo Amadeo a Feletti: No leyó los libros de historia argentina

“Me impresiona que Feletti no hayan leído la historia argentina. En la historia argentina hay muchos intentos de este tipo y han fracasado todos. No lograron bajar los precios y al final del periodo del congelamiento, los precios explotaron. Ellos vuelven con un método que ha fracasado totalmente”, sostuvo Eduardo Amadeo, en declaraciones a Política Argentina, al ser consultado sobre el congelamiento de precios.

Para el ex diputado de Cambiemos y secretario de Formación del PRO,, recalcó.En otro orden, si bien consideró la necesidad de una política asistencial criticó. “No me queda duda de que es necesario sostener la ayuda social para las personas que sufrieron la pandemia. Hay mucha gente que sufrió y a la que hay que ayudar. Pero está clarísimo que a lo largo de eso, hay una lluvia de dinero con objetivos políticos”, criticó.sostuvo Amadeo para quien “la gente no sabe que va a hacer de su vida y por lo tanto no quiere votar a este Gobierno”.Por último, se refirió a la situación judicial en la que el ex presidente Mauricio Macri está involucrado en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Aseguró que Macri “no espió nunca a nadie” y apuntó contra el juez Bava.dijo Amadeo quien defendió la convocatoria a la movilización en defensa del ex presidente a Dólares: