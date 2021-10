El futuro embajador de EEUU en el país reclamó un acuerdo con el FMI y se comprometió a ayudar

responsabilidad de los líderes argentinos para elaborar un plan macroeconómico capaz de devolver la estabilidad a partir de un acuerdo

Joe Biden, nominó a principios de agosto a Marc R. Stanley para el puesto en la embajada

l futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina,, habló sobre la situación del país,y resolver “el gran problema” de la deuda e indicó que será uno de los ejes de su agenda, "lamentablemente Argentina está experimentando importantes desafíos económicos, incluída una enorme deuda con el FMI y una prolongada recesión”.El diplomático, en una presentación ante un comité del senado estadounidense, planteó que se necesitacon el FMI, "aún no lo han hecho, dicen que pronto llegarán a uno”, comentó ante los legisladores y calificó la economía argentina como “un hermoso autobús turístico al que las ruedas no le están funcionando correctamente”.El futuro embajador criticó la postura del gobierno sobre la política de derechos humanos en la región, "Argentina aún no se ha unido a Estados Unidos y otros países para presionar por reformas significativas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua” y comentó queEl presidente de Estados Unidos,. Es un abogado litigante, líder de la comunidad judía y filántropo de Dallas, Texas y tiene experiencia como privado y en el gobierno, fue presidente de la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas por la gobernadora Ann Richards.