Tetaz pidió "privatizar" empresas públicas y aceptar todas las condiciones que pida el FMI

proponen una privatización masiva de empresas públicas

"Aceptaría todas las condiciones que vayan en línea con lo que de todas maneras tiene que hacer la Argentina y no aceptaría ninguna en contra de lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es una reforma monetaria, una fiscal y una de las reglas laborales"

El segundo candidato en la lista a diputados de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires,, blanqueó una de las ideas que tiene la coalición opositora, principalmente en los sectores más "halcones", pero que no tan frecuentemente se animan a decir abiertamente:, comenzó diciendo Tetaz entrevistado por eldiarioar.com.No conforme, el economista agregó que "el problema es que las empresas argentinas que podrían ser privatizadas no son deseables", cosa que ejemplificó sin ponerse colorado por la agresión a los trabajadoers con lo "imposible (de) privatizar Aerolíneas", concluyó Tetaz.La conclusión a la que llegó el candidato del macrismo ocurrió luego de quee propusiera, para "reducir el empleo público", que "para nombrar un empleado público deben haberse creado dos empleos privados", algo que suena más como un eslogan que algo con algún sustento económico basado en datos para su utilidad."Si no hubo creación de empleo privado en mi jurisdicción, no puedo crear empleo público", agregó Tetaz, poniéndose en primera persona.Por otra parte, consultado acerca de qué "condiciones aceptaría en un programa del FMI y cuáles no", la mirada de Tetaz no deja lugar a interpretaciones:Otro de los temas que respondió con firmeza Tetaz fue acerca de una reforma laboral que elimine, tal como están actualmente, las indemnizaciones por despido en Pymes., concluyó.