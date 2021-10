Ritondo acompañará a Macri en la declaración indagatoria en Dolores

En el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan, varios dirigentes del PRO se suman a acompañar al ex presidente Mauricio Macri en la indagatoria al que será sometido por el juez interino de Dolores, Martín Bava.

El titular del bloque de diputados nacionales de PRO,, dijo hoy que el jueves próximo, junto a "un grupo de legisladores", acompañará al ex jefe de Estado.El presidente del tribunal de apelaciones marplatense,, rechazó el pedido de la defensa del ex presidente de sustanciar una serie de medidas de prueba y realizar luego una audiencia, antes de resolver la continuidad del juez federal interino de Dolores,También varios familiares de los tripulantes del ARA San Juan pidieron ceder la convocatoria a la movilización en respaldo al ex presidente. De hecho, Política Argentina había hablado con uno de los secretarios del PRO, el ex diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo, quien había reconocido que acompañarían la caravana a Dolores.