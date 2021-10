El día que Norberto Galasso conoció a Néstor Kirchner

Se conocieron en un acto de Carta Abierta. Ese día, entre sanguchitos y bebidas, el historiador argentino supo dar cuenta de la capacidad del presidente de la recuperación económica y los derechos humanos, del hombre que supo hacer de su apellido una corriente de un movimiento que trasciende las fronteras internas de nuestro país. En su recuerdo yace también la ilustración de la audacia y la política en clave de desarrollo y ampliación de derechos. Un nuevo peronismo o la continuación y mejora del peronismo que le abrió la puerta a miles de argentinos a la sociedad de consumo, a la militancia y el ser nacional otra vez.

Norberto Galasso contextualiza., dijo el historiador al explicar el porqué Néstor fue una de las figuras más transcendentales de la política argentina.A su entender,, insistió.Para él, “mejoró algunos aspectos que el peronismo no había abordado tenazmente como el tema de los derechos humanos”. “, expresó en declaraciones a Política Argentina.Lo conocí en un acto de Carta Abierta. Habrá sido en el 2008. La primera apreciación que tuve es que se trataba de un político que sabía lo que estaba haciendo. Estábamos en un lunch, entre sanguchitos y bebidas. Yo no lo había tratado y un amigo me comentó que Néstor había hecho elogios sobre mi libro de San Martín (Seamos libres y lo demás no importa nada), y se lo recomendó a los chicos de La Cámpora para que se lo leyera.Mi amigo nos presenta y lo que me llamó la atención de Néstor es que me trató como si fuéramos amigos de toda la vida. Con una modestia total. Era la figura más trascendental de la política argentina y me empieza a tutear. Yo hago lo mismo por correspondencia. Me dijo que estaba leyendo los dos tomos que hice sobre Perón.En aquellos años yo tenía un micro (programa) en Radio Nacional. En uno de esos días me enteró que había sido nombrado vicepresidente de la radio un hombre del radicalismo. Era un hombre que había pasado por el PC y había dicho que el aporte de Jauretche al pensamiento nacional no tenía importancia.Le pedí a Néstor hablar sobre ese tema. Lo llevo a un costado y le explico la situación. Él había ido a visitar a Alfonsín con Cristina, dado que el ex presidente radical estaba enfermo y por gentileza lo había designado al correligionario en Radio Nacional.A la salida del acto, lo veo otra vez a Néstor. Le digo: “Acordate de lo que te pedí “. (Galasso le había pedido que deje sin efecto dicha designación). Él rápidamente me dice: “Hay una cosa fundamental Norberto y es que vos sigas escribiendo. No dejes de escribir”.Yo me quede muy contento con el elogio pero luego de unas cuadras mientras caminaba me día cuenta que su actitud fue la de decirme “zapatero a su zapato”. Me insinuó a seguir escribiendo al tiempo que me dijo que los asuntos políticos los manejaba él. Era tal su audacia.Por último, el historiador consideró que. “Sin desmerecerlo, Néstor Kirchner tuvo a su favor un momento en la que la situación de Argentina era propicio para un crecimiento que se sostuvo durante años”, sostuvo al referirse al crecimiento del PBI por aquellos años.Consultado sobre quienes podrían mantener su legado, remarcó:”subrayó.