La Justicia pide nuevas medidas para conocer el vínculo entre la Casa Militar y la AFI ante la indagatoria de Macri

el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, pidió nuevas medidas de prueba que tienen como objetivo conocer la articulación del trabajo entre la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

Mientras está en proceso la declaración indagatoria deante la Justicia federal de Dolores por el espionaje a familiares del ARA San Juan,El objetivo que el fiscal persigue con estas medidas tiene que ver con que el ex presidente en declaraciones periodísticas previas, cosa que posiblemente repetirá hoy, reconoció que sabía de los informes y que tenían que ver con su protección legal ante las reuniones con familiares, que esos trabajos fueron hechos por la "Casa Militar" y desde el entorno de Macri hablaron de la "avanzada militar", lo que sería parte de esa casa que se encargaría de tal cuestión.Las informaciones previas indican que esto no estaría permitido. Es decir, que la Casa Militar realice tareas de espionaje ni tampoco que se las solicite a la AFI, quien realizó la persecución a familiares de víctimas del submarino. Así lo dijo Leopoldo Moreau en C5N.Según publicó Télam, en un dictamen entregado al juez federal subrogante de Doloresantes de la declaración indagatoria de Macri, la fiscalía pidió que se remitaentre la Casa Militar de Presidencia de la Nación y la AFI.Curi solicitó, en concreto, que de "modo específico" se brinden "las explicaciones del caso -en la medida que no existan obstáculos para ello- respecto al modo en el que se operativiza la coordinación entre la referida Casa Militar y el organismo de inteligencia nacional"También requirió al juez que tras recibir los elementos de prueba y de considerarlo necesario cite como testigos a las ex "máximas autoridades" de la AFI desde 2001 a la actualidad, a excepción de los procesados en la causa Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Entre esas autoridades está Oscar Parrilli, senador nacional por el Frente de Todos.En caso de concretarse esta solicitud, los exfuncionarios deberían ser relevados de su obligación de guardar secreto, según consideró el fiscal en su escrito. La posición de Parrilli en el caso es conocida: piensa que Macri ordenó las diligencias y que no hay forma de que esto sea legal.Las diligencias pedidas son "a los efectos de poder contextualizar de un modo más acabado el escenario en el que se enmarcan los hechos aquí investigados, sino también para comprobar la extensión del daño causado y, en su caso, individualizar otros autores, partícipes, encubridores o instigadores que pudieran haber tenido algún tipo de intervención"De manera puntual, el funcionario judicial pidió que se solicite al jefe a cargo de la Casa Militar "toda normativa que regule la vinculación de ese organismo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)""Del mismo modo, y más allá que los Decretos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional son de acceso público en lo que concierne a las designaciones de las personas que estuvieron a cargo de Casa Militar, se requiera la remisión de un informe detallado con la nómina de quienes revistieron como máximas autoridades de tal dependencia desde el año 2001 a la actualidad, con especificación de sus datos personales y de contacto", agregó.También solicitó ampliar requerimientos de información ya enviados a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciante en la causa, y llamó a conocer el detalle "del lugar que ocupa dentro de la estructura orgánica el área identificada como ´Avanzada Presidencial` y cuándo se dispuso su creación""Asimismo, se especifiquen concretamente, dentro de la estructura jerárquica, cuáles son las dependencias que se encuentran por encima de aquél sector, como así también los departamentos y/o direcciones dependientes del mismo", agregó.Curi también pidió, entre otras medidas, "la remisión de las resoluciones históricas de carácter interno que establecieron las misiones y funciones de cada una de las áreas mencionadas y, para el caso que haya operado algún tipo de modificación, sean acompañadas también las constancias de interés".