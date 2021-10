Con el conflicto mapuche de fondo, el Senado vota prórroga de emergencia territorial indígena y bienes personales

El Senado realizará este jueves a las 15 una sesión ordinaria en la que tratará la suba del mínimo no imponible al impuesto a los Bienes Personales, con el objetivo de eximir del pago a un mayor número de contribuyentes yEl temario fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía y del que participaron los jefes de los bloques parlamentarios del Senado.El Senado sesionará este jueves en forma presencial y uno de los temas incorporados al orden del día es la prórroga hasta 2025 de la ley que suspende los desalojos de "suficiente para agitar el debate por el conflicto mapuche en la patagonia. Los desalojos de estas comunidades están prohibidos desde 2006 por una ley de emergencia que se prorrogó tres veces, la última el 23 de noviembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri y poco después del conflicto por la desaparición de Santiago Maldonado.Le siguió una serie de atentados en la patagonia reivindicados por la comunidad Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Jones Huala. La gobernadora de Río Negropidió asistencia de la policía federal,se la dio pero le aclaró por carta que no le correspondía. Carreras pertenece al partido local Juntos Somos Río Negro, cuyo máximo referente es su antecesor y actual senadoruno de los primeros en cuestionar la convivencia de la Rosada con la militancia mapuche radicalizada. El ex gobernador es además un aliado permanente del Frente de Todos en el Senado y en diciembre puede convertirse en una figura clave para el quórum, si se repiten los resultados de las primarias.El dictamen de la prórroga tuvo la firma de Cambiemos y se supone que tampoco tendrá el apoyo en el recinto, aunque el oficialismo llega a la mayoría con los propios. La sesión de este jueves tendrá otros temas de consenso, como los acuerdos militares (aunque Cambiemos podría rechazar un par) y el aumento del mínimo no imponible aplicable a bienes personales, otro alivio fiscal que, en este caso, no tiene la venia de la AFIP pero los senadores avanzaron igual. Lo presentó nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Caserio.Entre las iniciativas que se incluirán se anotó el proyecto de ley que busca modificar la ley del impuesto a los bienes personales para incrementar el mínimo no imponible y lograr que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes que deben abonar ese tributo.El proyecto del presidente de la comisión de Presupuesto y autor del proyecto de ley, el senador del Frente de Todos,, recibió respaldo el jueves pasado tanto del oficialismo y como del interbloque de Juntos por el Cambio durante una reunión de comisión del Senado. El mismo pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos ya que hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos. Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año. Caserio explicó que el tributo tal como está "está afectando a una cantidad enorme de argentinos" y que era "una necesidad que había que abordar" ya que de no actualizarse se va aEn la última reunión de comisión, la oposición planteó la necesidad de elevar el mínimo no imponible pero pidió precisiones sobre el monto del costo fiscal que tendría la medida, algo a lo que el oficialismo se comprometió a indicar antes de la sesión. Además, se tratará mañana el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos.En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora del Frente de Todos, Nora Giménez, que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos. "Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión. Agregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y queAdemás, la Cámara alta tratará mañana los pliegos con ascensos de 180 miembros de las Fuerzas Armadas, propuestos por el Poder Ejecutivo. En tres mensajes enviados al Senado, el Poder Ejecutivo había propuesto en abril pasado el ascenso al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada.También se promueven los ascensos a los grados inmediatos superiores de la capitana de Fragata Mónica García, el capitán de fragata Patricio Garrahan, el general de división Juan Paleo, y el brigadier mayor Xavier Isaac. Además, se incluyó al general de división Agustín Cejas y al vicealmirante Julio Guardia.