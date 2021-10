"Inepto y choto o es mala leche": así atacó al juez Bava el secretario de Macri que se encerró a borrar WhatsApp

"No hizo nada. De esto hay dos lecturas, o fue inepto, el juez vio eso, no se dio cuenta o se olvidó porque es choto, o es mala leche para joder más a Macri"

El inexpugnable, el ex secretario deque involucrado en el expediente de la mesa judicial M que se encerró en su auto a borrar mensajes de WhatsApp cuando lo allanaron, criticó al juezpor la suspensión de la audiencia en la que iba a declarar el expresidente en la causa por, expresó el ahora candidato a legisladir porteño de Juntos por el Cambio en una entrevista con LN+.Allí criticó al magistrado que subroga el juzgado federal de Dolores porque se tuvo que suspender el la audiencia ya que Macri no había sido relevado previamente del secreto de estado. No obstante, las explicaciones al respecto no son tan lineales y miradas con sustento del derecho aseguran que actuó como se debía, en el marco de que no era claro que el ex presidente iba a referirse a actividades de inteligencia, cosa que se contradice con lo que el propio líder PRO viene argumentando respecto del trabajo de la Casa Militar.En esa línea, el ex secretario del líder del PRO comentó: "Macri estaba citado en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado, pero después de la derrota electoral el gobierno se apura a citarlo para ver si podía procesarlo o llamarlo a indagatoria. Esa foto querían ellos"."A Macri le leyeron los cargos que afronta supuestamente por este verso que inventaron. Y un presidente, si tiene que hablar de supuestos temas de inteligencia tiene que ser relevado el secreto de inteligencia. Macri no había sido relevado del secreto de inteligencia. El juez no se había dado cuenta que tenía que relevarlo", opinó Nieto.En ese punto, sostuvo que "el juez le pidió a Cristina Caamaño (titular de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-) que lo releve a Macri, Caamaño el 6 de octubre dijo que no puede hacerlo y no hizo más nada" y agregó que el magistrado "no es que dijo 'presidente, releve a Macri de esto'"., disparó Nieto en un exabrupto que poco tiene que ver con el respecto de las instituciones y la República que dice promover JXC.Asimismo se refirió al fiscal, que mantuvo reuniones con el jefe de los fiscales interino que dejó Cambiemos, Ricardo Casal. "El fiscal Juan Pablo Curi dio la razón a Pablo Lanusse (abogado del expresidente), dijo que Macri no puede declarar en estos términos porque es un delito. No sabemos si quisieron hacernos pisar el palito o fue una falta de aptitud del juez", señaló.