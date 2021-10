Larreta sugiere un gran acuerdo político pero sin el oficialismo

Larreta volvió a respaldar a su jefe político, Mauricio Macri, pero cuestionó el "gradualismo" que aplicó en las políticas de su Gobierno "para bajar la inflación".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, propuso este viernes "hacer un acuerdo político más amplio", que integre a otros sectores para "generar confianza" en el electorado, pero advirtió que esa confluencia no puede ser "con todos" y planteó que el objetivo de su espacio es alcanzar el "50 + 1" en los comicios de noviembre próximo "para ganar y transformar la Argentina".En diálogo con Radio con Vos, postuló "un plan que sea consensuado y avalado por una mayoría del sistema político", pero remarcó:El dirigente sostuvo que "no tiene dudas" que"va a estar a favor" de armar "un acuerdo político más amplio" y recordó que en el 2019 realizaron una alianza en la Ciudad de Buenos Aires que "incluyó desde el partido de (José Luis) Espert hasta el socialismo"., explicó y tomó distancia así del oficialismo.Para sostener su posición, Larreta afirmó que "los países que salieron adelante sostuvieron durante 30 años una visión" y analizó que en la Argentina, en cambio, "el problema es que cada presidente nuevo es un refundador y empieza de vuelta"."Todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Tenemos que romper eso", sentenció el jefe de Gobierno porteño, aunque excluyó -sin nombrarlo- al oficialismo de la posibilidad de acuerdo.En ese sentido, planteó que el "gran desafío" de su espacio es "lograr un acuerdo del 50 + 1", con el objetivo de "ganar la elección para poder gobernar y transformar a la Argentina con una transformación que sea sostenida en el tiempo"."Falta un plan que nos diga para dónde vamos", sentenció y afirmó que "no hay ningún país en el mundo que crezca sostenidamente con 50 por ciento de inflación", una problemática que marcó al Gobierno de Cambiemos.Por último,