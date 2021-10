Cecilia Soler: Nosotros no estamos en el negocio de la política, estamos en la búsqueda de la justicia social

“Estamos saliendo de esta pesadilla. Estamos en etapa de recuperación. Todo lo que pudimos hacer desde el Municipio durante la pandemia, nos permite tener una percepción muy buena”

“Cuando tuvo la responsabilidad de gestionar el distrito de Quilmes, hubo barrios que quedaron afuera”

En diálogo con, la candidata a primera concejal de Quilmes por el Frente de Todos,, se mostró optimista de cara a las elecciones generales y vaticinó un crecimiento del espacio en los comicios., sostuvo la también secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.La candidata a edil subrayó además la puesta en marcha de campaña de vacunación contra el COVID en el distrito en donde ya se llevanpor lo cual esta etapa de la campaña la prevé de otra forma, mucho más cercana con los vecinos y vecinas.Valoró además la puesta en marcha de diversas obras de infraestructura que tienen como fin la integración del distrito.señaló en la entrevista conjunta realizada por Política Argentina y el portalCon respecto a los resultados de las PASO, recalcó que “el pueblo es tan noble que no nos fue a votar en contra” y analizó que en cambio "no fue a votar"., señaló la funcionaria de la intendenta quilmeñaal referirse a la cantidad de votantes “propios del Frente de Todos que no fueron a votar”., subrayó Soler al tiempo que valoró los cambios realizados en el gobierno nacional como así también la puesta en marcha de diversas medidas que tienen que ver con alivianar la delicada situación económica en la cual se encuentran muchos argentinos y argentinas.“Esta lectura que hizo el gobierno nacional y provincial, es necesaria. Poder cambiar el rumbo y generar estas políticas públicas que mejoren el poder adquisitivo y tiendan a comenzar esta rueda de la economía, es la lectura que debíamos hacer como gestión”, señaló., enfatizó.También resaltó la gestión de la jefa comunal de Quilmes., valoró.Entre sus propuestas, remarcó la necesidad de potenciar la planificación socio-ambiental en el distrito., dijo.remarcó al referirse a la “Cuenca San Francisco-Las Piedras”, dijo la candidata.También se refirió al rol que tuvo la oposición en el marco de la pandemia.insistió Soler al referirse a las campañas anticuarentena y anti vacunación. Consideró también que “se mintió y se tergiversó muchísimo” desde ese espacio “muy mezquino”.Consultado sobre el crecimiento de Juntos en el distrito, recalcó: “No nos preocupa un crecimiento de, si como el espacio político que representa”., consideró Soler al señalar que Molina “gobernó para la clase media”. En ese sentido, ejemplificó con el hecho de que durante la administración de Cambiemos en Quilmes "no se terminó ninguna de las viviendas”.subrayó.