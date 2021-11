El documento final del G-20 incluye el reclamo argentino para que se revisen los sobrecargos del FMI

El documento final de la cumbre de líderes delque sesiona en Roma, Italia, incluye dos planteos del gobierno argentino: mantiene la discusión en torno a los sobrecargos que cobra el FMI y le pide al organismo que establezca un “fondo de resiliencia” a repartir entre países pobres y de renta media con problemas de deuda, como es el caso de la Argentina.señala el apartado del documento final del G-20 más buscado por el Gobierno.Se trata del planteo que trajo a Roma el presidentey que viene sosteniendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio de las negociaciones con el FMI para refinanciar los pagos de la deuda con el organismo, antes de que el año que viene venzan 19.100 millones de dólares con los que el país no cuenta. “Con este texto del G-20 logramos el objetivo de mantener abierto el debate, pero ahora la decisión corresponde al board del FMI”, dijo a LA NACION un funcionario argentino que estuvo involucrado en la redacción del documento final de la cumbre, que concluye este domingo en el palacio La Nuvola, de las afueras de la capital italiana.”, agrega el documento final de la cumbre.En el texto, los países más industrializados del mundo, junto a los que están en vías de desarrollo como la Argentina, también pidieron que haya una “canalización voluntaria” de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del. El organismo aún tiene pendiente de reparto unos 45.000 millones de dólares que no utilizaron los países ricos., señala el documento en ese punto, para agregar: “Estamos trabajando en opciones para que los miembros con fuertes posiciones externas amplíen significativamente su impacto a través de la canalización voluntaria de parte de los DEG asignados para ayudar a los países vulnerables, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales”.Antes de dejar Roma y partir hacia Glasgow, Escocia, Fernández se reunió con Jeffrey Sachs, un reconocido economista estadounidense que se convirtió en una voz global contra el capitalismo salvaje y que es un referente del ministro Guzmán, junto al premio Nobel de la Paz Joseph Stiglitz.Fernández utilizó el primero de los dos discursos que dará este domingo ante la cumbre de líderes del G-20 para reclamar que se avance en”, que contemplen menores tasas de interés y plazos de pago más extensos, demandas que su administración puso sobre la mesa de negociaciones con el FMI.El Presidente planteó la necesidad de instrumentar “canjes de deuda por acción climática”, ya que a su criterio “la justicia ambiental requiere justicia financiera global” y no se conseguirá “sin financiamiento sostenible”.advirtió Fernández en Roma.En la misma línea, consideró “esencial el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas”, porquecomo definió a la Argentina.“Para nosotros el impacto de esta transición puede ser negativo en términos de cohesión social”, advirtió el mandatario y agregó:, dijo y completó: “El deterioro de la casa común reclama revisar sus cimientos; no es suficiente con una renovación cosmética”.Fernández cerró el discurso con una cita del Papa Francisco –”nadie se salva solo”, advirtió- y dijo que “sin multi-lateralismo ambiental”, el mundo estará “corriendo hacia el abismo”. El Presidente concluyó: