Koenig: Es paradójico que Mauricio Macri hable de persecución judicial

“Creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No obstante, me parece que la cuestión relativa a Macri es muy grave y el ex presidente está tomándolo con mucha liviandad”, dijo Marcelo Koenig, en diálogo con Política Argentina, al ser consultado sobre la situación judicial en la que está involucrado el ex presidente Mauricio Macri en el marco de la causa por presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Para él,, sostuvoKoenig al plantear queTambién se refirió a la frustrada convocatoria a Dolores en su defensa. “Es tremendo como la realidad le vuelve a dar un cachetazo tras la convocatoria a Dolores para que lo acompañen y luego convoque solamente a tres personas. Lo que demuestra es que Macri no es más que un mascaron de proa de un proyecto que no tiene verdadero raigambre popular, y que lo único que tiene es una amalgama en el anti-peronismo y la manija de los medios que lo blindan”, dijo Koenig.Y planteó: