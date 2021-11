Pichot dejó en offside cuestionamientos opositores: "La Argentina va por arriba de la clase política"

El empresario y ex jugador de la selección argentina de Rugby, conocida como Los Pumas, Agustín Pichot, participó de la conferencia de prensa que el Gobierno encabezó desde Glasgow para presentar las inversiones en hidrógeno verde anunciada por la firma australiana Fortescue Metals Group, que alcanzará los USD 8.400 millones y generará 15 mil puestos de trabajo directo y otros 50 mil indirectos en el país

"Tendría que ser muy necia la clase política del partido que sea para dejar pasar esta oportunidad. Voy más a lo pragmático, si lo estoy haciendo, es porque en definitiva considero que el país va por arriba de la clase política"

Es que Pichot, además de tener diversas empresas en la Argentina, es representante para América Latina de la firma. En ese marco, participó de la explicación acompañando a los ministros Santiago Cafiero y Matías Kulfas desde Escocia. "Un verdadero placer haber mantenido la reunión que tuvimos", dijo el ex rugbier al inicio, antes de dar precisiones sobre la decisión de la firma australiana y el plan de inversiones, acerca del encuentro que compartió con el presidente Alberto Fernández.Allí, se encontró con una pregunta del periodista, de Infobae, que pareció realizar un comentario/pregunta con una tendencia crítica hacia el país y el Gobierno."Los primeros resultados van a comenzar a verse en 2028. O sea que hablamos de acá a seis años. Una administración y media diferente a ésta.", lo interrogó el periodista.La respuesta de Pichot, anti-grieta y evidentemente a favor del diálogo, empezó con aclaraciones sinceras y concluyó de manera contundente., comenzó Pichot.Y continuó: "Es muy difícil ver qué va a pasar. Todos creemos que algo va a ser de una forma y por ahí es de otra". En ese punto, Lejman lo interrumpió con un comentario. "A vos no te importan los cambios políticos en adelante", le dijo el periodista.Pero Pichot fue terminante:Más adelante, el ex Puma destacó que "es muy importante que el plan incluye transferir conocimiento" y que justamente se trata de "argentinos liderando este proyecto de una empresa australiana"."Está bueno que nos quede el conocimiento. Para mejorar y que se pueda aprender. La empresa lo hace así en Australia. El objetivo tiene sin lugar a dudas transferir conocimiento para que los chicos de las universidades no vean el hidrógeno que se hace en otro lado, sino que lo puedan ver cerca de donde viven y en sus universidades", reflexionó.Pichot ya había sido consultado por temáticas de índole política y también arrojó respuestas lejanas a la grieta pero que avalan políticas y decisiones del actual gobierno. "Pagué el impuesto a las grandes fortunas y lo hice con mucha responsabilidad", respondió acerca del Aporte Solidario hace unos meses en una entrevista de la que se hizo eco Política Argentina acá , donde además criticó al gobierno de Mauricio Macri y pidió "prudencia" para evaluar a Alberto Fernández por el contexto de pandemia.