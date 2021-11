Aceptan a la UBA como querellante en la megacausa de espionaje ilegal macrista

El juez federalaceptó como querellante a la(UBA) en otra causa de espionaje ilegal que involucra al macrismo. El magistrado consideró que había elementos para tener a la histórica institución como damnificada porque durante el gobierno dese realizaron tareas de inteligencia ilegal sobre docentes que dictaban clase en las cárceles federales.Martínez de Giorgi(SPF) macristas. Actualmente, la megacausa cuenta con 38 procesados, entre los que se cuentan desde el exjefe de inteligencia Gustavo Arribas a Susana Martinengo, quien trabajaba en Casa Rosada.(también revisa la falta de mérito que recibió el secretario privado de Macri, Darío Nieto). Entre los espiados figuran dirigentes políticos –como CFK y Horacio Rodríguez Larreta-, sindicales, eclesiásticos, empresarios, periodistas y los llamados “presos K”. En el marco del capítulo penitenciario, la AFI y el SPF también hicieron inteligencia ilegal sobre profesores universitarios que dictaban clase en las cárceles.La documentación sobre el espionaje ilegal a docentes que daban clase en las cárceles surgió de un allanamiento realizado en la dirección de Inteligencia del SPF, en el marco del capítulo penitenciario del espionaje ilegal macrista., indicó Martínez de Giorgi. Por tal motivo, tuvo “por parte querellante a la Universidad de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de los Dres. Pablo Lafuente y Valeria Thus”.La UBA había pedido ser querellante en este proceso por haber tomado conocimiento de tareas de inteligencia ilegal practicadas sobre alumnos, docentes y personal no docente vinculado a la institución. Según se hizo saber la institución en aquella presentación, el Consejo Superior de la UBA instruyó a sus abogados Lafuente y Thus “a formular presentación en sede judicial constituyéndose como querellante”Para el Consejo Superior de la UBA eraLa presentación de la universidad tuvo por disparador una nota del portal El Cohete a la Luna donde se relataronEntre los docentes espiados aparecen, actual interventora de la AFI;. También, según surge en sede judicial, se hallóEn el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida, que convocó a Macri para el 2022 a ser parte de su programa académico ¿sabrán de esta situación?