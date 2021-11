La plataforma de Espert: despidos masivos, flexibilización jubilatoria, prohibir derecho a huelga y recorte AUH

para estas elecciones 2021 no deja lugar a dudas del fenomenal ajuste que generará en la Argentina. El neoliberal adelanta eliminar 1,5 millones de puestos de trabajo en el Estado, limitar el derecho a huelga, flexibilizar los convenios laborales, encarcelar a sindicalistas "rebeldes" y hacer un control de natalidad mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH)."Limitar el derecho de huelga en cualquier actividad, previendo etapas previas de conciliación entre las partes. La ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales que violen las instancias legales con huelgas salvajes u otros medios extorsivos. En cualquier caso, los días de huelgas no serán pagos", afirma Espert."Limitar a un mínimo excepcional la legalidad de las huelgas generales, que siempre tienen una motivación política. La ley preverá la condena de multa, inhabilitación y prisión para los dirigentes sindicales que convoquen al desacato impulsando movimientos de fuerza fuera de la ley", establece la plataforma.La estandarización de los contratos laborales deberá ser "muy flexibilizada para adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos y maximizar la productividad para poder competir en el mundo globalizado. Se flexibilizarán los plazos y modos de contratación; se reconocerá el carácter multifuncional, multiprofesional y polivalente de las tareas; se permitirá una movilidad funcional y de localización"."Se eliminará la compulsividad de transferencias por cualquier concepto de los trabajadores al sindicato. Estos aportes serán voluntarios y hechos por el trabajador directamente al sindicato por el elegido", obligan."Reducir el empleo estatal en 1.5millones de personas es posible y deseable, particularmente con los aumentos de eficiencia logrables con la eliminación de funciones innecesarias (burocráticas y políticas), con la eliminación de procesos que implican controles y regulaciones innecesarias sobre el sector privado", sostiene Espert.El dirigente dice que para no subir el desempleo, esos trabajadores serán absorbidos por el sector privado. "Los empleados dejarán de pertenecer a la repartición nacional, provincial o municipal que los declareen disponibilidad, para pasar a formar parte de un empleo público en proceso de reinserción laboral, a cargo de una agencia nacional especial. La nueva ley de reinserción laboral establecerá que el mero traslado del empleado redundante a la agencia de reinserción no será causal de indemnización por despido, habida cuenta que la agencia de reinserción continuará abonando su remuneración o subsidiando su reinserción por un periodo de 3 años", indica.Los que no tengan aportes quedan a la deriva y la edad jubilatoria aumenta Las jubilaciones en un primer momento no serán privatizadas pero utilizarán un sistema similar: cajas de ahorros que se actualizarán por la suba inflación y salarios. "Los beneficios serán concedidos a partir de los 65 años tanto para hombres como para mujeres, pero los aportantes podrán optar por postergar la fecha de la jubilación a su voluntad, beneficiándose con una mayor jubilación diferida, diferencia que reflejará íntegramente el impacto actuarial del mayor valor de los aportes aacumularsey la menor expectativa de vida, al jubilarse a una edad mayor", afirma."Se reducirá el apoyo para la niñez a través de la asignación universal por hijo (que de hecho funciona como un subsidio al desempleo permanente y a la maternidad irresponsable-sic-), otorgando preeminencia al apoyo a través de la escolaridad básica gratuita y del auxilio alimentario de los comedores escolares", ordena. Espert vuelve a un fake news que fue desmentida por la Anses hasta cuando era dirigida por el macrista Emilio Basavilvaso, que mostró que la mayoría de las personas que cobraban la AUH eran mujeres con un hijo o dos.