Llamativo pedido de disculpas de Macri por agredir a un periodista: "Fue un acto reflejo"

Mauricio Macri terminó pidiendo disculpas por quitarle el micrófono al periodista de C5N Nicolás Munafó, sacarlo de la caña y tirarlo al piso, lleno de agua, aunque ni siquiera mencionó al trabajador de prensa ni al medio y se excusó en que fue "un acto reflejo"

Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2021

#Repudiable | El ángulo que muestra cómo Macri arroja al piso el micrófono de @C5N en su llegada a Dolores pic.twitter.com/DZsAnr5ZvX — Política Argentina (@Pol_Arg) November 3, 2021

El ex presidente"Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", tuiteó el dirigente de Juntos por el Cambio horas después del hecho y cuando hasta las entidades FOPEA y ADEPA, muy cercanas a su espacio político, no tuvieron alternativa que repudiar lo sucedido.En las imágenes se puede ver claramente que Macri toma el micrófono específicamente de C5N, pese a que había varios de estos aparatos y grabadores de prensa gráfica en el mismo sitio, y además lo quita de la caña y lo arroja al piso. Munafó, además, relató que personas que estaban alrededor, luego, incluso lo patearon.