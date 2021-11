C5N denunció penalmente a Mauricio Macri por "robo, daño y agresión"

(R) El canal C5N denunció penal y civilmente al ex presidente Mauricio Macri por el ataque recibido por el periodista Nicolás Munafo. “La violencia de Macri contra el periodista es un delito”, dijo el abogado denunciante Gregorio Dalbón al referirse a la agresión.La denuncia es por "robo, daño y agresión" luego del gesto agresivo que tuvo el ex presidente cuando ingresaba a la sede de la Municipalidad de Dolores al quitarle el micrófono al periodista de esa señal que se encontraba en el lugar.(R)"Estamos en la comisaría de Dolores, vamos a hacer la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por robo, daño y agresión por lo que sucedió este mediodía en el ingreso a la Municipalidad de Dolores", explicó el periodista del canal Nicolás Munafo., subrayó Munafo.Dalbón remarcó que es un agravante el hecho de que el “delito” se lleve a cabo contra un medio de comunicación.