Operan a Cristina en el Otamendi: se trata de una intervención programada

será operada hoy de una histerectomía total en elSe trata de una cirugía programada para extirparle el aparato reproductivo en forma completa. Según fuentes de su entorno, la operación a la que será sometida la expresidenta no responde a ninguna emergencia médica. Hasta ahora no se conoce el diagnóstico que llevó a esta decisión médica.La vicepresidenta Cristina Kirchner llegó esta mañana, alrededor de las 6:45, al Otamendi, en medio de un fuerte operativo de custodia., se limitó a decir la titular del Senado a los periodistas que esperaban en la puerta de su departamento en Recoleta.Se espera que en el transcurso de la tarde se conozca el primer parte médico. Aunque no se sabe todavía a qué hora exactamente será la intervención, fuentes extraoficiales aseguran que entrará al quirófano al mediodía y que la operación podría llevar, en total, unas 5 horas. Se adelantó que el alta de Cristina Kirchner llegaría hacia el fin de la semana, ya que es una intervención que requiere de entre 3 y 5 días de reposo estricto.Cristina Kirchner será sometida a una histerectomía completa, una operación a través de la cual se extirpan el útero, el cuello del útero, los ovarios y las trompas de Falopio de la paciente.Cuando era presidenta de la Nación, Cristina Kirchner fue internada en 2012 en el Hospital Austral para una operación de tiroides. Un año después, en 2013 debió ser intervenida en la Fundación Favaloro por un hematoma subdural.La necesidad de la operación a Cristina Kirchner fue manejada con total reserva.Además, coindice con el tramo final de la campaña de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Esto indica que Cristina Kirchner no será protagonista de los últimos días de actividad proselitista del Frente de Todos.