Macri quiere seguir haciendo política en Boca: invitó a Tevez y comparó a Riquelme con Cristina

es que hace días Juan Román Riquelme criticó a los que "usaron políticamente" a la institución xeneize "25 años" en abierta alusión a Mauricio Macri y Daniel "Tano" Angelici y ayer el ex presidente recogió el guante y recibió una forzada pregunta que utilizó para responderle

#Fútbol ⚽️ | Después de comparar a @CFKArgentina con Maradona, ahora Macri también la compara con Riquelme pic.twitter.com/zcmXKYR1kA — Política Argentina (@Pol_Arg) November 4, 2021

La relación intrapolítica en Boca Juniors con la política a nivel nacional no desaparecen pese a que el macrismo fue expulsado del club en diciembre de 2019, como ocurrió en las presidenciales nacionales de ese año con ese mismo sector:En LN+, el periodista opositor Jonatan Viale le preguntó a Macri si vería con buenos ojos que, el futbolista que hace seis meses se fue de Boca y aún se desconoce si seguirá su carrera, se sumase a la política del club. “Estoy a favor de que todo el mundo entre a la política. Si Carlitos quiere participar, es muy bienvenido. Posiblemente lo apoyaría, tengo mucha afinidad con él y es una muy buena persona”, respondió el líder PRO, que quiere dejar su mano pegada al xeneize.De todos modos, sostuvo que no debe “aspirar a conducir al club de entrada”, ya que “es muy complejo" y agregó que "le vendría bien un camino de aprendizaje”, con lo que le dio el pie a Viale a para preguntarle si eso sería "como Riquelme, que empezó de Vicepresidente"., dijo Macri, con visible sonrisa y mirada cómplice con el periodista, antes de rematar que según su mirada en el club están "complicados". "¿Listo?", remató Viale, como si eso concluyera lo que el ex presidente tenía pautado decir sobre la cuestión.Hace unos días, Riquelme, que desde su llegada a la gestión xeneize pese a los altibajos logró títulos y recuperar las victorias sobre River Plate en los clásicos, cuestionó a la gestión anterior por las deudas que dejó y se refirió a una cuestión fundamental para los hinchas de Boca : qué será de su futuro político en el club, habida cuenta de que en 2023 habrá elecciones y de que la ahora oposición apostará fuerte para recuperar el mando.“Vamos a estar, no lo pongas en duda. Vamos a estar un montón de años porque amamos a nuestro club y lo vamos a cuidar mucho. Ya estuvieron 20 años los anteriores, ya está, ya usaron a nuestro club para lo que lo querían usar. Nosotros lo único que queremos es cuidar a nuestro club. Estamos volviendo a ser un club de fútbol, eso queremos: ser un club de fútbol. Somos hinchas de Boca de chiquito, mi papá me hizo hincha de Boca. Soy bostero a muerte, no soy hincha de algún partido político. De chiquito no me dicen ‘tenés que ser de tal partido político’. Ya lo usaron a mi club 25 años para eso. Así que ahora lo vamos a defender y a cuidar”, le dejó a Macri y el "Tano" Angelici como mensaje.