El FMI analizará los sobrecargos antes de fin de año y descarta un "waiver" con palabras de Guzmán

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, confirmó que analizarán la reducción de sobretasas antes de fin de año, algo que planteó el Gobierno nacional y que contó con el apoyo en la Cumbre de Líderes del G-20, y descartó una claúsula que le permitiría a la Argentina aplazar vencimientos.

El portavoz del Fondo reveló que hubo reuniones informales del directorio ejecutivo para abordar ese tema en diciembre y mencionó el comunicado del G-20, en el que los ministros de Finanzas "esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios"., señaló el vocero del organismo.A au vez, afirmó quey que "aún se negocia un acuerdo de facilidades extendidas", por lo que continuará el trabajo técnico con el equipo encabezado por Guzmán, con el cual las autoridades del Fondo mantuvieron al menos tres reuniones durante la cumbre en Roma.En cuanto a una posible cláusula que le permitiría a la Argentina aplazar vencimientos, Rice manifestó:Por último, se refirió a las últimas definiciones del ex director del Hemisferio Occidental Alejandro Werner, quien criticó a la Argentina y aseguró que no iban a cumplir con el acuerdo con el Fondo. "Werner ya no es funcionario y opina como académico", concluyó Rice.