Una mala para Larreta: más de 50 mil firmas para impedir la privatización de Costa Salguero

Ante el intento de Horacio Rodríguez Larreta de privatizar Costa Salguero, el Frente de Todos (FdT) de la Ciudad de Buenos Aires, junto a organizaciones políticas, sociales y ambientales, presentó hoy en la Legislatura porteña un total de 53.864 firmas, las cuales avalan una iniciativa popular que guarda relación con la construcción de un parque público en la zona aledaña al Rio de la Plata.

Actualmente, la posibilidad de vender Costa Salguero se encuentra frenada por dos fallos de la justicia porteña: una resolución del juez de primera instancia Leonardo Furchi, quien consideró en abril pasado que la ley que autorizó la enajenación del predio fue inconstitucional, y una confirmación de segunda instancia dictada en octubre por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

El candidato a diputado nacionalsubrayó que la iniciativa se da "para que la Ciudad de Buenos Aires sea sustentable hay que defender lo público, la sociedad y la vida. Costa Salguero es un símbolo de la defensa de un modelo de democracia que pone al ser humano en el centro del debate". Agregó que "la ciudad está siendo agredida por los desarrolladores inmobiliarios que no piensan la construcción como una forma de dar vivienda a los sectores populares y las clases medias, si no como un negocio de especulación, haciendo que los alquileres sean más caros y, la ciudad, más desigual".Del acto participó también el senador nacional y presidente del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde, quien se refirió a la iniciativa popular, y explicó que es "un mecanismo constitucional de participación ciudadana".De acuerdo a las leyes porteñas, los proyectos de ley presentados mediante iniciativa popular, es decir con el apoyo del 1,5% del electorado, deben ser votados en la Legislatura en un período no mayor a un año, desde que toman estado parlamentario, más allá de la voluntad del bloque mayoritario.La ley que autoriza la venta de Costa Salguero, un predio ubicado en la Costanera norte y en las inmediaciones del aeroparque metropolitano, es autoría del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y fue aprobada en la última sesión de 2019 con votos del oficialismo, que en ese momento contaba con la mayoría necesaria.