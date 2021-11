Bolsonaro se autocondecoró con la medalla al Mérito Científico mientras lo investigan por su gestión en pandemia

Hace más de un año y medio la pandemia del coronavirus se hizo presente en la vida de todos los ciudadanos del mundo. Brasil fue uno de los países que más padeció la presencia del virus y, además, concomo prinicipal apuntado por la sociedad brasileña al no priorizar las políticas de sanidad.El presidente de Brasil, ante las críticas por no llevar adelante un buen manejo de la pandemia y declararse en contra de la vacuna contra la enfermedad, se concedió a si mismo la medalla al. Dicha condecoración tiene como fin ser otrogada a personas que contribuyeron en el desarrollo científico y tecnológico de Brasil.El diario "Estado de Minas" criticó el accionar del presidenteafirmó.Además, no es la primera vez que el presidente brasileño se auto concede una distinción personal.La condecoración que recibió la primera dama es una distinción a los esfuerzos de las autoridades y personalidades que contribuyeron directa o indirectamente en el bienestar físico y mental de la población brasileña.. Marcos Pontes, el ministro de Ciencia y Tecnología, recibió el título de canciller. Paolo Guedes, ministro de Economía, Carlos Françam, ministro de Relaciones Exteriores, y Milton Ribeiro, ministro de Educación, recibieron una propuesta para ocupar un puesto en el Consejo del Orden.